Во Львовской области пьяный мужчина взорвал фонтан. Инцидент произошел в городе Бибрка, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Вечером 18 октября неизвестный бросил в фонтан взрывное устройство, который расположен на площади Национального Возрождения. В результате взрыва фонтан был частично разрушен. Предварительно установлено, что это была граната РГД-5.

Фото: Нацполиция

О пострадавших или погибших не сообщается. Позже полиция задержала 41-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Вскоре суд изберет меру пресечения для подозреваемого.

Ранее под Сумами взорвался элеватор.