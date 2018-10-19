Во Львовской области мужчина взорвал фонтан (фото) [ Редактировать ]
Во Львовской области пьяный мужчина взорвал фонтан. Инцидент произошел в городе Бибрка, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Фото: Нацполиция
Вечером 18 октября неизвестный бросил в фонтан взрывное устройство, который расположен на площади Национального Возрождения. В результате взрыва фонтан был частично разрушен. Предварительно установлено, что это была граната РГД-5.
Фото: Нацполиция
О пострадавших или погибших не сообщается. Позже полиция задержала 41-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Вскоре суд изберет меру пресечения для подозреваемого.
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