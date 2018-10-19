Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Итак, что вы видите:

Ангела

Этот символ означает в данном случае какие-то новости, причем приятные. Они сделают вас счастливыми, ведь вы давно надеялись на успех. Ангел также говорит о том, что в вашей жизни произойдет духовный рост. Вы чему-то научитесь, вынесете из какого-то события урок. Не переживайте, вам удастся со всем справиться, но рассчитываете только на себя.

Художника

Очень неожиданно в вашей жизни произойдет бурный роман, который вскружит вам голову и лишит возможности мыслить здраво. Будьте осторожны. Вы рискуете обжечься.

Мужчину

Возможно, вы только догадываетесь об этом (ваше подсознание так точно), но есть некий мужчина, который в вас беспамятства влюблен. Приглянитесь к своему окружению, найдите его. Сделайте шаг навстречу ему, если хотите обрести счастье и любовь.

Портреты

Если вы увидели их, присмотритесь к тому, что, по-вашему, на них отображено. Это - ваше отношение ко всему, что происходит в вашей жизни в данный момент. Сейчас на вас слишком много навалилось, отпустите ситуацию. Отдохните, проведите время с друзьями. Восстановив силы, вы по-другому взгляните на свою жизнь и проблему, которая вас беспокоит.

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