Ряд сетей АЗС в Украине в период 18-19 октября увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на 20 копеек за литр автогаз подорожал на АЗС ОККО, до 16,79 грн.

В сети АЗС WOG газ увеличился в цене на 10 копеек за литр, до 16,58 грн.

На заправках Glusco газ подорожал на 14 копеек за литр, до 16,09 грн.

Кроме того, на АЗК AMIC в Киеве LPG повысился на 6 копеек за литр, до 16,25 грн.

На столичных заправках KLO цены на сжиженный газ выросли на 10 копеек за литр, до 16,49 грн.

Кроме национальных операторов, стоимость автогаза повышали и региональные игроки: "Автотранс", "Олас", "Катрал ЮГ" и др.

Таким образом, по состоянию на 19 октября, средняя стоимость сжиженного газа в Украине достигла очередного годового максимума - 16,02 грн за литр, и приблизилась к историческим значениям.

Отмечается, что причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках является рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Одной из причин нарастающего дефицита являются сбои в работе "Укрзализныци".

Так из-за отсутствия тяги, в ожидании доставки на газонаполнительные станции, простаивают более 300 цистерн с LPG.

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