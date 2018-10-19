Автогаз стремительно дорожает [ Редактировать ]
Ряд сетей АЗС в Украине в период 18-19 октября увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.
Согласно сообщению, на 20 копеек за литр автогаз подорожал на АЗС ОККО, до 16,79 грн.
В сети АЗС WOG газ увеличился в цене на 10 копеек за литр, до 16,58 грн.
На заправках Glusco газ подорожал на 14 копеек за литр, до 16,09 грн.
Кроме того, на АЗК AMIC в Киеве LPG повысился на 6 копеек за литр, до 16,25 грн.
На столичных заправках KLO цены на сжиженный газ выросли на 10 копеек за литр, до 16,49 грн.
Кроме национальных операторов, стоимость автогаза повышали и региональные игроки: "Автотранс", "Олас", "Катрал ЮГ" и др.
Таким образом, по состоянию на 19 октября, средняя стоимость сжиженного газа в Украине достигла очередного годового максимума - 16,02 грн за литр, и приблизилась к историческим значениям.
Отмечается, что причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках является рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Одной из причин нарастающего дефицита являются сбои в работе "Укрзализныци".
Так из-за отсутствия тяги, в ожидании доставки на газонаполнительные станции, простаивают более 300 цистерн с LPG.
Ранее мы писали о том, что цены на бензин в Украине падают.
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