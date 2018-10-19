Поезд "Интерсити" переехал мужчину в Киеве (видео) [ Редактировать ]
В полдень 19 октября в Киеве на железнодорожной станции "Фармацевтическая" поезд сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.
Люди сидели на путях, когда в сторону центрального железнодорожного вокзала ехал скоростной поезд "Интерсити+" №725 сообщением Харьков - Киев, рассказывает "Информатор".
Машинист состава увидел людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал. Люди разбежались, но один из мужчин увернуться не успел.
Друг погибшего Геннадий рассказал, что он увидел поезд вдалеке, но скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел.
В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.
Карта: google.com.ua/maps
Пострадавший скончался от серьезной открытой черепно-мозговой травмы.
Двумя неделями ранее под Харьковом поезд также насмерть сбил мужчину.
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