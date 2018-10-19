В полдень 19 октября в Киеве на железнодорожной станции "Фармацевтическая" поезд сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Люди сидели на путях, когда в сторону центрального железнодорожного вокзала ехал скоростной поезд "Интерсити+" №725 сообщением Харьков - Киев, рассказывает "Информатор".

Машинист состава увидел людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал. Люди разбежались, но один из мужчин увернуться не успел.

Друг погибшего Геннадий рассказал, что он увидел поезд вдалеке, но скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел.

В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.

Карта: google.com.ua/maps

Пострадавший скончался от серьезной открытой черепно-мозговой травмы.

Двумя неделями ранее под Харьковом поезд также насмерть сбил мужчину.