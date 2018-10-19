Бортпроводник самолета украл деньги у пассажиров бизнес-класса [ Редактировать ]
Бортпроводник авиакомпании Emirates своровал пять тысяч долларов у трех пассажиров бизнес-класса на рейсе Таиланд - Дубай. Об этом сообщает Fox News.
Жертвами грабежа стали три брата, которые пошли проведать своего больного отца и оставили вещи в салоне без присмотра.
"Когда мы вернулись, я обнаружил, что из моего кошелька пропала тысяча долларов. А у моих братьев украли еще четыре тысячи долларов", - поделился один из потерпевших.
Они заявили об этом в полицию, и после посадки с их вещей сняли отпечатки пальцев. Воришкой оказался 37-летний египтянин, работающий бортпроводником в Emirates. Его арестовали и предъявили обвинение в краже.
Ранее мы рассказывали о том, как исчезновение самолета засняли на видео.
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