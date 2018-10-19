Бортпроводник авиакомпании Emirates своровал пять тысяч долларов у трех пассажиров бизнес-класса на рейсе Таиланд - Дубай. Об этом сообщает Fox News.

Жертвами грабежа стали три брата, которые пошли проведать своего больного отца и оставили вещи в салоне без присмотра.

"Когда мы вернулись, я обнаружил, что из моего кошелька пропала тысяча долларов. А у моих братьев украли еще четыре тысячи долларов", - поделился один из потерпевших.

Они заявили об этом в полицию, и после посадки с их вещей сняли отпечатки пальцев. Воришкой оказался 37-летний египтянин, работающий бортпроводником в Emirates. Его арестовали и предъявили обвинение в краже.

Ранее мы рассказывали о том, как исчезновение самолета засняли на видео.