Цены на газ вырастут почти на четверть. Илл.: pixabay.com

Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8 550 гривен за тысячу кубометров.

"Цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, не 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь...", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Минэнергетики в соответствии с договоренностями, которые состоялись между правительством Украины и МВФ, подготовило проект постановления, которое определяет новую цену на газ для населения. Проект постановления возлагает специальные обязанности... продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа населению газ по цене 8 550 гривен за тысячу кубов", - уточнил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Также Кабмин запретил перекрывать газ для теплоэнерго с арестованным имуществом.