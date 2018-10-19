Цены на газ в Украине резко вырастут с 1 ноября [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8 550 гривен за тысячу кубометров.
"Цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, не 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь...", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Минэнергетики в соответствии с договоренностями, которые состоялись между правительством Украины и МВФ, подготовило проект постановления, которое определяет новую цену на газ для населения. Проект постановления возлагает специальные обязанности... продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа населению газ по цене 8 550 гривен за тысячу кубов", - уточнил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Также Кабмин запретил перекрывать газ для теплоэнерго с арестованным имуществом.
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