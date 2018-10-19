Ножом в голову: на улице Лисичанска жестоко убили девушку [ Редактировать ]
В Лисичанске Луганской области пьяный мужчина лишил жизни девушку.
"Досудебным расследованием установлено, что житель города Лисичанска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время суток, совершил дерзкое нападение на незнакомую девушку, которую встретил на улице", - сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Преодолевая сопротивление девушки, злоумышленник нанес ей смертельный удар ножом в голову.
Увидев людей, которые бежали на помощь, мужчина начал убегать, но его догнали и задержали до приезда полиции. Девушка умерла в реанимационном отделении больницы.
Вина обвиняемого уже доказана в полном объеме и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Недавно в Киеве на Борщаговке произошло подобное убийство: посреди улицы мужчина достал нож и смертельно ранил другого.
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