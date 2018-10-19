В Лисичанске Луганской области пьяный мужчина лишил жизни девушку.

"Досудебным расследованием установлено, что житель города Лисичанска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время суток, совершил дерзкое нападение на незнакомую девушку, которую встретил на улице", - сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Преодолевая сопротивление девушки, злоумышленник нанес ей смертельный удар ножом в голову.

Увидев людей, которые бежали на помощь, мужчина начал убегать, но его догнали и задержали до приезда полиции. Девушка умерла в реанимационном отделении больницы.

Вина обвиняемого уже доказана в полном объеме и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Недавно в Киеве на Борщаговке произошло подобное убийство: посреди улицы мужчина достал нож и смертельно ранил другого.