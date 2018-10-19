Українського політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії [ Редактировать ]
Українського активіста і політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії в окупованому Криму. Про це проекту "Крим.Реалії" розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Офіційного підтвердження від російської влади та адвокатів Балуха поки що немає. Перед етапуванням з українським політв'язнем зустрілася його дружина. Про це Наталія Балух розповіла "Кримській правозахисній групі".
За її словами, у Володимира - ослаблений імунітет і загострення хронічних хвороб. На час етапування він припинив голодування, яке тривало понад 200 днів.
Нагадаю, зараз у Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язні, 27 з них - перебувають на території РФ.
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