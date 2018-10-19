На Рівненьщині медзаклад перетворився на руїну

У селі Забороль біля Рівного фельдшерсько-акушерський пункт перетворився на руїну. Він не бачив капітального ремонту майже 60 років. Чому увесь цей час чиновники "не помічали" проблеми та чи запрацює у селі новий медпункт - дізнавалася Сніжана Сидорук