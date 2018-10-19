Собор Саґрада-Фамалія отримає дозвільні документи на будівництво [ Редактировать ]
Історичний довгобуд-боржник. Візитна картка Барселони собор Саґрада-Фамалія нарешті отримає дозвільні документи на будівництво.
Виявляється, уже понад 130 років споруду зводять в обхід закону без жодного контролю з боку міської влади. Храм заплатить 36 мільйонів євро, а влада урегулює статус будівлі.
Собор Усіх Святих, спроектований видатним каталонським архітектором Антоніо Гауді, будують на пожертви. Щороку його відвідують 20 мільйонів туристів з усього світу.
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