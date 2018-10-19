Доки великі українські міста думають, як дати раду тоннам відходів, територіальна громада на Вінничині уже два роки успішно заробляє на смітті. Скільки грошей там уже заощадили і як ПЕТ-пляшки перетворюють на квітники та навіть сад - бачила Поліна Спасенко.

Для когось це сміттєвий армагедон, а для когось цінний капітал. Те, що роками гниє на звалищах - деякі українські міста і села потроху вчаться перетворювати на гроші.

Місто Іллінці на Вінничині - центр об'єднаної територіальної громади з більш як 20 сіл. Переповнених смітників та порожніх пляшок тут не побачиш. Бо всі вони ось де:

Відсортовані пляшки завантажують до спеціального станка. За мить вони перетворяться на ось такі брикети.

"Ціна даного тюка в межах восьми гривень за кілограм. Тобто один тюк коштує триста -чотириста гривень", - говорить Юрій Вишневський, директор КП "Добробут".

Сортувальню станцію Іллінецька громада відкрила два роки тому. Відтоді тут прийняли близько 40 тонн пластику, а жителі заробили на відходах 300 тисяч гривень. Непотріб здають місцевому переробному підприємству. А зароблені гроші йдуть на красиве і корисне.

На кошти від зданої сировини - утримують дві комунальні теплиці.

"От ідуть люди - кажуть: ми цей вулицею раніше не ходили, тепер нам приятно, що ви посадили квіти", - говорить Валентина Андрушко, майстер квітовод-декоратор з озеленення КП "Добробут".

У 2016, коли громада об'єдналася, в Іллінцях та прилеглих селах встановити роздільні баки для сміття. Його вивезення обходиться кожному жителю у 15 гривень на місяць.

"Я щитаю, що це не дорого, бо мені щоб самому вивезти мусор набагато дорожче обійдеться", - говорить Олександр Ложкін, житель міста Іллінці.

"Канєшно чистіше, канєшно - чи викинути мусор прям на дорогу - куда це воно годиться?" - говорить Антоніна Шидловська, жителька Іллінецької об'єднаної територіальної громади.

У перспективі непотріб в Іллінцях перероблятимуть самостійно. За місяць тут запрацює велика сортувальна станція, а поряд уже будують цехи для перероблення найпоширеніших і найцінніших видів сміття.

"Ми хочемо цю бутилку мити і подрібнювати, а в іншому цеху продавити її. І робити інші види продукції - це плитка. Щоб не по сім гривнів здавати цю тару, а з більшою користю для свого підприємства, громади і міста", - пояснює Володимир Ящук, голова Іллінецької міської ради.

А зовсім поруч зі сміттєсортувальним комплексом молодий сад. Раніше тут височіли терикони сміття. Тепер же ростуть п'ять тисяч яблунь, перший урожай очікують наступного року.