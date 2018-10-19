Небезпечна реклама! У Кропивницькому активна молодь регулярно виходить у рейди та замальовує адреси каналів поширення наркотиків. Старшокласники та студенти, озброєні балончиками з фарбою, замість нарко-координатів - розміщують посилання на корисні ресурси, де можна знайти інформацію про шкоду наркотиків. До одного з таких рейдів долучились і наші кореспонденти.

Більше півсотні студентів обстежують мікрорайон Новомиколаївка. На стінах навчальних корпусів та гуртожитків шукають адреси каналів поширення наркотиків. За десять хвилин мають їх уже з десяток. Координати замальовують за допомогою фарби та трафарету.

А замість наркоканалів залишають посилання на корисні ресурси.

"Перейшовши по нашому посиланню в телеграм-канал людина зможе побачити багато корисної інформації, такої як ризики щодо вживання та користування системою закладок, профілактична інформація, розважальна, є інформація альтернативного часу проводження".

На такі рейди молодь виходить двічі на тиждень. До них долучаються - усі охочі.

"У кожного є такий знайомий, який цим користувався, або навіть зараз користується і нам важливо, щоб вони перестали це вживати і вели здоровий спосіб життя", - говорить Євген Циганко, студент.

Проект ініціювали студенти. Громадські організації та соцслужби їх підтримали.

"Дуже багато реклами у нашому місті і взагалі у всіх містах України. Їх важко притягти до відповідальності, тому що немає фізичного контакту, якщо раніше можна було схопити на гарячому, то зараз це майже неможливо", - говорить Артем Гречанюк, волонтер.

"На сьогоднішній день більш уразливою категорією цього напрямку являється населення з сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, також студенти, яким хочеться спробувати щось нове", - розповідає Олександра Сірач - Делан, соцпрацівник Кропивницького міського центру соцслужб для сім'ї, дітей та молоді.

Однак головна мета таких рейдів, акцентують їх учасники, привернути увагу до вуличної наркореклами - правоохоронних органів.