Трагедия в Керчи: парень погибшей девушки выбросился из окна [ Редактировать ]
19 октября в Керчи выбросился из окна юноша, девушка которого стала жертвой массового убийства, произошедшего накануне в местном колледже.
20-летний Армен, который спрыгнул из окна многоэтажки, получил травму позвоночника и был госпитализирован, передают fakty.ua.
Он встречался со студенткой Викторией Демчук, которая стала 20-й жертвой расправы в учебном заведении.
Девушка пережила взрыв, была доставлена в больницу и успешно выдержала операцию по ампутации ноги. Но уже при транспортировке в другую клинику стало известно, что она скончалась.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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