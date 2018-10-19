19 октября в Керчи выбросился из окна юноша, девушка которого стала жертвой массового убийства, произошедшего накануне в местном колледже.

20-летний Армен, который спрыгнул из окна многоэтажки, получил травму позвоночника и был госпитализирован, передают fakty.ua.

Он встречался со студенткой Викторией Демчук, которая стала 20-й жертвой расправы в учебном заведении.

Девушка пережила взрыв, была доставлена в больницу и успешно выдержала операцию по ампутации ноги. Но уже при транспортировке в другую клинику стало известно, что она скончалась.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.