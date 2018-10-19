Самые пьющие страны (рейтинг) [ Редактировать ]
Китай назвали самой пьющей страной мира, об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista.
Второе место в рейтинге занимают США, на третьем оказалась Бразилия.
"Бразилия является одним из крупнейших потребительских рынков алкогольных напитков в мире", - отмечают аналитики.
Также сообщается, что в Китае и США прибыль индустрии алкогольных напитков растет умеренными темпами, чего не скажешь о Бразилии. Всего за 6 лет годовая прибыль индустрии алкогольных напитков в стране выросла с 56 млрд бразильских реалов ($15 млрд) до 117 млрд бразильских реалов ($31 млрд).
Ранее был составлен рейтинг самых лучших работодателей мира.
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