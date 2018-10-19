Додав клопоту урядовцям і президент. Петро Порошенко пообіцяв збільшити витрати на соціальний захист військовослужбовців. Зокрема - на програму забезпечення житлом. Це також має бути враховано в бюджеті.

"Сьогодні ми будемо говорити і про програму розвитку житла для військовослужбовців. Буде окрема позиція по службовому житлу для офіцерів, і буде окрема позиція щодо надання фінансової компенсації для можливості придбання власного житла. І це я ставлю принциповою позицією, щоб ця проблема була вирішена. І щоб людина, яка закінчує 25 років вислуги він повинен мати фінансовий ресурс, для того, щоб купити житло. Кожен. А не той, хто ближче до начальства, чи ближчий до тилу, або ближчий до штабу, або ближчий до будь-чого. А ті, хто воюють на фронті, були віддалені від цього. Цього більше не буде. І ми маємо відновити справедливість", - заявив Петро Порошенко, президент України.