Ще з цим пленарним тижнем не встигли розібратись, а депутати вже анонсують теми наступного. Причому анонси свідчать, що бюджет доведеться переписувати суттєвіше, ніж здається зараз.

Ось лише один приклад - податок на виведений капітал. Це питання розглядатимуть 8-го листопада. Його вага - десятки мільярдів гривень. Звісно, це може бути дуже корисним для бізнесу, але треба придумати, як компенсувати такі втрати для бюджету.