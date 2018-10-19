Які питання розглядатиме Верховна Рада наступними? [ Редактировать ]
Ще з цим пленарним тижнем не встигли розібратись, а депутати вже анонсують теми наступного. Причому анонси свідчать, що бюджет доведеться переписувати суттєвіше, ніж здається зараз.
Ось лише один приклад - податок на виведений капітал. Це питання розглядатимуть 8-го листопада. Його вага - десятки мільярдів гривень. Звісно, це може бути дуже корисним для бізнесу, але треба придумати, як компенсувати такі втрати для бюджету.
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