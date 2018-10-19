Ще одна тема, про яку варто згадати в бюджетному контексті. Внутрішні переселенці - їх в Україні зараз півтора мільйони, і це одна з найбільш незахищених соціальних груп. Проблем десятки. І найбільша, без сумніву, житлова. Що повинна і що може зробити влада для її вирішення? Дивіться далі.

Минуло 4 роки війни, а вони досі шукають собі місце в мирній Україні. І не знаходять. Квартирне питання - проблема номер один для переселенців. І головна причина їхнього повернення в прифронтову зону та на окуповану територію.

Державна програма "Доступне житло", яка мала б допомагати людям, роки існувала лише на папері. На неї не виділяли жодної копійки. Профінансували - лише зараз. А ще - трохи змінили умови.

Отже, за програмою, учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним особам - 50 відсотків вартості квартири оплачує держава. Якщо дохід людей менш ніж 25 тисяч гривень на місяць та якщо вони не мають іншого житла у власності, крім як на окупованій території.

"В этом году они смогут сами выбрать тот объект, который они хотят, собрать соответствующие документы и отнести их в комиссию в Минрегион. И если комиссия одобрит этого застройщика, то они смогут купить эту квартиру", - говорить Руслан Калінін, голова ГО "Всеукраїнська асоціація переселенців".

А от продати куплену квартиру в найближчі 3 роки не зможуть - це прописано в програмі. Є обмеження й за вартістю. Для кожного регіону свій ліміт. Приміром, для Києва - це має бути житло не дорожче 22 тисяч восьмисот гривень за метр квадратний. Є стандарти і щодо площі. Розрахунок такий: 21 квадрат на кожного члена сім'ї плюс 10 метрів на всю сім'ю. Наприклад, родина з 3 людей може за програмою купити квартиру в 70 квадратних метрів.

Цього року на квартирне питання переселенців дали 100 мільйонів. А це означає, що житло стане доступним не для всіх. Щонайбільше - для кількох сотень сімей. Адже лише у черзі - 8 з половиною тисяч!

"К сожалению, в бюджете этого года, заложено всего 5 процентов от потребности для таких людей. Пять процентов это ничто. И страна обязана показывать пример, и страна обязана защищать этих людей. Поэтому я надеюсь, что премьер-министр исправит ситуацию в бюджете и соотвествующие деньги дальше будут выделены", - говорить Олександр Третьяков, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка".

Щоб забезпечити житлом усіх, потрібно значно більше. У наступному році переселенці сподіваються на мільярд гривень. А от скільки отримають - бюджет покаже.