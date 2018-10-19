За перетин кордону без документів чи поза пунктами пропуску - до трьох років тюрми

Незаконний перетин кордону України відтепер буде злочином не тільки на словах. Верховна Рада встановила за це кримінальну відповідальність.

Мабуть, це найпростіший спосіб реального засудження окупантів на Донбасі. За перетин кордону без документів чи поза пунктами пропуску - до трьох років тюрми. За повторне діяння - вже до п'яти ув'язнення. А от за збройний чи силовий перехід рубежа - до восьми років.

Певно, це й чіткий законодавчий меседж від коаліції для тих політиків, які іноді практикують прориви через державний кордон на заході нашої країни.