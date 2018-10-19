Війну на сході України можна припинити за годину! Таку заяву сьогодні зробив Александр Хуг - перший заступник голови Спецільної моніторингової місії ОБСЄ, який за кілька днів іде з посади. 21-го жовтня спливає термін його повноважень. За оцінкою Хуга, головне - відвести озброєння від лінії зіткнення. І поки цього не зроблять - бойові дії триватимуть.

Та навіть за найбільш оптимістичного сценарію, якщо вогонь все-таки припиниться, люди все одно будуть гинути. Адже земля Донбасу буквально нашпигована мінами та вибухівкою! І на повне розмінування потрібні роки. Та й Україні навряд чи вдасться впоратися з цим самотужки. А от як у прифронтовій зоні, фактично на мінних полях, зараз виживають люди? Матеріал Руслана Смещука.

Селище Толоківка. До мирного Маріуполя десять кілометрів. До лінії зіткнення - удвічі менше. Це територія підвищеної небезпеки. Явної та прихованої. Щороку тут на мінах підриваються мірні жителі. Ці люди у формі - військові фахівці міжнародного фонду розмінування. Вони спеціально приїхали сюди в Сартану.

"Мы сейчас отметили сигнал - будем его разминировать. Выделили изоляцию и будем подходить.

"Данный участок был заминирован противотранспортными минами ПН- 63 в пластиковом корпусе. Потом линия разграничения меняла свое положение - и сейчас она ушла восточнее. К поселку Коминтерново - и данные минные поля потеряли свое стратегическое назначение", - розповідає Олександр Котвицький, керівник групи розмінування.

Протитранспортні міни зняли - доволі великі, а відтак - помітні. Тож найбільша небезпека - не вони. А протипіхотні міни, розтяжки та гібридні вибухові пристрої - тобто саморобні. І таких "засіяних" пекельними подарунками ділянок - сотні.

"У нас в принципе на сегодняшний день есть 161 участок, который подлежит разминированию. Это и Донецкая, и Луганская области. Мы работаем на подконтрольных территориях, на неподконтрольных и в Серой зоне - не работаем", - говорить Марина Лантух, офіцер зі зв'язків із громадськістю фонду "Хало Траст" в Україні.

Що відбувається на непідконтрольній території - не відомо. Та вочевидь, ситуація там ще гірша. З початку цього року від мін, за даними ООН, загинуло більше сотні мирних жителів. І найстрашніше- часто-густо жертвами стають діти.

Кінець вересня. Околиці окупованої Горлівки. На міні підриваються четверо дітей. Вижив лише один хлопчик, який ішов останнім.

" Я ничего не успел понять - в глазах все потемнело, черный дым везде. Все двое лежат. Четвертый улетел. Я шел четвертый. Я просто набок упал".

Армовані скотчем вікна, аби у разі обстрілу скло сильно не розліталося. На вході - поліцейський у бронежилеті та з автоматом. Скрізь на стінах інформаційні плакати - який вигляд мають різні боєприпаси. Це - Мар'їнська середня школа. До лінії фронту звідси - менш ніж кілометр.

"Потрібно було дуже довго сидіти в підвалах, один раз просиділи 14 годин. Було дуже страшно", - розповідає Марина Вахно, учениця Мар'їнської школи.

Тут навчаються кілька сотень дітей. І вся ця недитяча мілітарі-реальність для прифронтового Донбасу - звична рік. Таких шкіл - десятки. Інакше ніяк. Найголовніший предмет тут - техніка виживання на війні, а найвища оцінка - життя.

"Ми нахилаемося, та йдемо під стіночкою, щоб не дай Боже не потрапити під обстріл".

І це - все ж таки приносить результати. У Мар'їнці, на щастя, давно не підривалися на мінах діти.

"Не можна брати у руки, кидати палками та камнями. Позвати дорослих а потім визвати МЧС".

"Нельзя находиться близко, нельзя брать в руки. Надо отойти далеко. Потим сказати дорослим".

Як у мирній Україні діти старанно розповідають завчені теореми, діти Мар'їнки - розповідають про навички виживання. Їх та ще протимінну безпеку - тут викладають постійно.

"Навчали всі - починаючи з військовослужбовців, поліція, пішли організації Червоний Хрест, Юнісеф, Сейф зе чилдрен – організація", - говорить Ольга Ходько, директор Мар'їнської школи.

І вочевидь ці уроки виживанні - будуть обов'язковим шкільним предметом ще багато років. Адже на розмінування Сходу України потрібно щонайменше десятиліття. Після закінчення війни.