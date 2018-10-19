В Україні зараз більше одинадцяти мільйонів пенсіонерів. Людей, які працюють та сплачують внески до Пенсійного фонду, не набагато більше. Тому потрібно запускати інший рівень системи - накопичувальний.



Чи зможе це зробити наша держава найближчим часом? Та як це змінить життя українців? Давайте запитаємо в Тараса Козака - економічного експерта та дуже активного популяризатора ось такого пенсійного прогресу.

"З'явилися новини про розробку чергового законопроекту про запуск накопичувальної пенсійної системи. Це вже не перший такий документ. Коли говорять про накопичувальну пенсійну систему, одна з пеших асоціацій - це приватні пенсійні фонди, які мають керувати накопиченими грошима. Такі структури можуть запрацювати в Україні? Та як гарантувати, що вони просто не вкрадуть гроші у людей?"

"Так, ми знаємо, що є законопроект 6677, який вже приблизно рік тому був внесен у Верховну Раду понад 50-ти народними депутатами, які теж опікуються цими питаннями. На сьогодні ще є законопроект, який напрацьований комісією з цінних паперів і урядовий законпроект, який теж має потрапити найближчим часом в Верховну Раду. Із цих двох законопроектів, сподіваємося, що до кінця цього року повина бути створена вже реально накопичювальна пенсійна система".

Суть цих накопичувальних систем, по словам Тараса Козака, в тому, що кожний громадянин буде платити частину своїх доходів на свій індивідуальний особистий пенсійний рахунок. Тобто, щомісяця туди будут поступати кошти, ці кошти будут інвестувати в економіку. Коли громадянин виходить на пенсію, то цими коштами він може вже прожити той час поки він буде не здатний працювати.