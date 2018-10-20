В Киеве кондуктора насмерть зажало между автобусами (видео) [ Редактировать ]
Недалеко от киевской станции метро "Красный хутор" на конечной автобусной остановке произошел несчастный случай - 68-летняя женщина-кондуктор погибла, когда ее зажало между двумя автобусами.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам представителя перевозчика, женщина общалась с другим кондуктором. Она находилась на углу автобуса со стороны водителя. Другой автобус в этот момент начал движение и задней частью прижал женщину к транспорту.
Жертва несчастного случая скончалась до приезда "скорой". Водитель, совершивший наезд, находится в шоковом состоянии. Он говорит, что не понимает, как могла произойти такая ситуация. Говорит, что при движении не заметил кого-либо поблизости автобуса.
В причинах предстоит разобраться следователям. Сама же стоянка находится в достаточно неосвещенном месте.
Также сегодня в Киеве автобус переехал истекающего кровью мужчину.
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