Недалеко от киевской станции метро "Красный хутор" на конечной автобусной остановке произошел несчастный случай - 68-летняя женщина-кондуктор погибла, когда ее зажало между двумя автобусами.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам представителя перевозчика, женщина общалась с другим кондуктором. Она находилась на углу автобуса со стороны водителя. Другой автобус в этот момент начал движение и задней частью прижал женщину к транспорту.

Жертва несчастного случая скончалась до приезда "скорой". Водитель, совершивший наезд, находится в шоковом состоянии. Он говорит, что не понимает, как могла произойти такая ситуация. Говорит, что при движении не заметил кого-либо поблизости автобуса.

В причинах предстоит разобраться следователям. Сама же стоянка находится в достаточно неосвещенном месте.

Также сегодня в Киеве автобус переехал истекающего кровью мужчину.