Посольство Украины в США опровергает свою причастность к "запросам" полученных американскими губернаторами о якобы проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Внимание фейк! Посольство Украины в США выявило факты новых информационных атак против Украины. В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве Украины не исключают, что материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним отношениям Киева и Вашингтона.

"В этой связи обращаем внимание наших партнеров и друзей быть бдительными на получение информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне", - сказано в сообщении.

Ранее ЦРУ обвинило Россию в кибератаке в Украине.