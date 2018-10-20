Украинцев предупредили о новых информатаках [ Редактировать ]
Посольство Украины в США опровергает свою причастность к "запросам" полученных американскими губернаторами о якобы проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины.
Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
"Внимание фейк! Посольство Украины в США выявило факты новых информационных атак против Украины. В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", - говорится в сообщении.
В дипломатическом представительстве Украины не исключают, что материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним отношениям Киева и Вашингтона.
"В этой связи обращаем внимание наших партнеров и друзей быть бдительными на получение информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне", - сказано в сообщении.
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