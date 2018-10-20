Впервые в истории человек получил паспорт "нейтрального" пола [ Редактировать ]
В Нидерландах человек впервые получил паспорт, где указано, что он представитель так называемого нейтрального пола.
Об этом сообщает ВВС.
57-летний Леонн Зеегерс родился мужчиной, но в 2001 году сделал операцию по смене пола. Сейчас идентифицирует себя как интерсексуального человека.
Зеегерс выиграл дело в суде, который постановил, что отказ зарегистрировать его в качестве гендерно-нейтрального человека является нарушением частной жизни, самоопределения и личного пространства.
В итоге голландец получил паспорт, в котором в графе пол указано "X" вместо "M" (мужчина) или "V" (женщина).
3 октября Кабмин Украины установил правила обмена паспортов в форме книжечки на новые - в форме карточки.
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