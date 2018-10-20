Специалисты составили список продуктов, которые могут заменить медпрепараты. Причем в роли лекарств зачастую выступают знакомые каждому из нас продукты, пишет "Телеграф".

Некоторые продукты могут быть не менее эффективными, чем лекарства. Для того чтобы извлечь пользу от продуктов прежде всего стоит знать от каких именно болезней они помогают.



Арбуз и корица вместо аспирина. Как известно, аспирин употребляют для того, что "разжидить" кровь и, таким образом, уменьшить нагрузку на сердце. Примерно такой же эффект дает арбуз и корица.

Мед и молоко можно употреблять в качестве снотворного. Однако медики предупреждают, что этот тандем действует не на всех.

Сельдерей, зеленый чай и оливковое масло - безобидные антибиотики. В этих продуктах содержится тоже Бактерицидное свойство, и при этом они не вызывают побочных эффектов. Дял борьбы с ОРВИ - это отличный выбор.

Арахис, лосось и апельсины можно использовать вместо "виагры". Специалисты рекомендуют употреблять орехи, красную рыбу и цитрусовые.

Чеснок и имбирь - замена анальгетиков. Измельченным чесноком спасались от ошалевшей зубной боли еще наши бабушки и дедушки.

Морковь и жирная рыба в качестве антиоксидантов. Избавить твой организм от свободных радикалов и подарить пять-десять дополнительных лет ослепительной молодости может не только Хавьер Эрреро или Вараздат Газандян, но и обычная запеченная с морковкой форель.

Читайте также, какие продукты вызывают бессонницу.