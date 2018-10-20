В Славянске собака отгрызла ребенку уши и пальцы (фото) [ Редактировать ]
В Славянске Донецкой области дворовая собака едва не загрызла маленького ребенка. Пес откусил мальчику уши и три пальца на руке. Собака напала на Толика Адаменко (1 год и 9 месяцев) во дворе дома его тети, пишут "Факты".
Фото: "Факты"
Собака была на цепи, но мальчик подошел слишком близко и не успел убежать. Истекающего кровью малыша госпитализировали в городскую клиническую больницу Харькова, однако врачи не давали никаких прогнозов. Хирурги три дня боролись за жизнь ребенка.
Травматолог Дмитрий Себов озвучил диагноз: травматическая ампутация трех пальцев левой руки, ампутация ушных раковин, множественные ушибы, обширные кровоподтеки по всему телу. Сейчас угроза жизни миновала. 18 октября ребенка из Харькова отвезли обратно в Славянск.
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