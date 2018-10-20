Гороскоп древних греков стал основой для современно-классического. Он объединяет астрономические периоды и религию Эллады, добавляя к зодиаку персонификацию богов-покровителей.

Позднее знаки зодиака был обезличены и люди потеряли возможность получать дополнительную информацию о своей судьбе, которая, как верили древние греки, определялась астрономическим периодом определенного обитателя Олимпа.

Тем не менее, многие современные астрологи пользуются гороскопом древней Эллады, считая его точным дополнением к дочернему классическому, излагает horo.ua.

Артемида (с 23 ноября по 21 декабря)

Артемида считалась богиней охоты и покровительницей рожениц . Также Артемида выбирала, кого следует осчастливить в браке и облегчала боль умирающих. Артемида защищала порядок, старалась следить за соблюдением правил не только на земле, но и на Олимпе. Ее всегда изображали с луком и стрелами. Символ этой богини – гончие.

. Также Артемида выбирала, кого следует осчастливить в браке и облегчала боль умирающих. Артемида защищала порядок, старалась следить за соблюдением правил не только на земле, но и на Олимпе. Ее всегда изображали с луком и стрелами. Символ этой богини – гончие. Люди, родившееся в период Артемиды, всегда соблюдают и охраняют моральные принципы общества . Они не любят "сладких" слов, хитростей, уловок, всегда стараются быть прямолинейными и честными. У таких людей всегда есть альтруистическая цель. Они редко заботятся о себе, мечтают о светлом будущем для своей семьи и всех своих родных, тяжело работают ради этого. У человека-Артемиды непоколебимые принципы . Если он считает, что не стоит иметь ничего общего с лжецом, то никогда не заговорит с тем, кого хотя бы раз уличили в обмане. Если Артемида верит в добро, значит, ни при каких обстоятельствах не переметнется на сторону зла.

. Они не любят "сладких" слов, хитростей, уловок, всегда стараются быть прямолинейными и честными. У таких людей всегда есть альтруистическая цель. Они редко заботятся о себе, мечтают о светлом будущем для своей семьи и всех своих родных, тяжело работают ради этого. У человека-Артемиды . Если он считает, что не стоит иметь ничего общего с лжецом, то никогда не заговорит с тем, кого хотя бы раз уличили в обмане. Если Артемида верит в добро, значит, ни при каких обстоятельствах не переметнется на сторону зла. Представители этого знака любят природу, пытаются отдыхать там, где она сохранилась в первозданном виде. Они редко во время отпуска остаются в родном городе, любят путешествия, но почти никогда не путешествуют в одиночку, а только с семьей или друзьями.

Гестия (с 22 декабря по 20 января)

Гестия в Древней Греции была одной из наиболее почитаемых богинь. Она считалась богиней жертвенного огня и домашнего очага . Два могущественных бога – Посейдон и Аполлон - хотели связать свою жизнь с ней, но она решила, что лучше остаться девственницей. Жертву этой богине приносили перед началом почти всех священнодействий. В каждом древнегреческом городе был жертвенник, посвященный этой богине, и в нем никогда не угасал огонь. Если греки собирались колонизировать новые земли, они брали с собой огонь из этого жертвенника, чтобы им сопутствовал успех на новой родине.

. Два могущественных бога – Посейдон и Аполлон - хотели связать свою жизнь с ней, но она решила, что лучше остаться девственницей. Жертву этой богине приносили перед началом почти всех священнодействий. В каждом древнегреческом городе был жертвенник, посвященный этой богине, и в нем никогда не угасал огонь. Если греки собирались колонизировать новые земли, они брали с собой огонь из этого жертвенника, чтобы им сопутствовал успех на новой родине. Гестии молились, потому что знали, что она сплачивает и объединяет людей, все города под ее покровительством процветают и никогда не приходят в упадок. Символ Гестии - светильник.

Люди, родившееся в период Гестии, все вокруг себя делают лучше. Если за самое безнадежное и заброшенное всеми дело возьмется человек-Гестия, из него может получиться что-то хорошее, что принесет радость многим людям. Гестия считает, что каждую работу нужно выполнять старательно, относиться к каждой детали следует со всей внимательностью. Человек-Гестия может вытерпеть сотни неудач, прежде чем выполнит свой план, но он обязательно добьется этого.

Гера (с 21 января по 19 февраля)

Нельзя сказать, что царица богов Гера была любимым божеством древних греков. Они наделили ее могуществом, сделали покровительницей брака и родов . Но, в то же время, во всех греческих мифах Геру изображают очень ревнивой. Из-за ревности к верховному богу Зевсу она становилась жестокой и непредсказуемой. Гера ненавидела Геракла – сына Зевса от простой смертной женщины. Именно Гера заставила Геракла совершить его 12 знаменитых подвигов. Символ этой пылкой богини - павлин.

. Но, в то же время, во всех греческих мифах Геру изображают очень ревнивой. Из-за ревности к верховному богу Зевсу она становилась жестокой и непредсказуемой. Гера ненавидела Геракла – сына Зевса от простой смертной женщины. Именно Гера заставила Геракла совершить его 12 знаменитых подвигов. Символ этой пылкой богини - павлин. Люди, рожденные под знаком Геры, судя по Греческому гороскопу, никогда не становятся послушными слугами кого бы то ни было. На работе они всегда начальники или такие важные подчиненные, которых боится и уважает руководство. Гера ни за что не уступит лидерство в семье . Она мудрый и изобретательный вождь. Все, кто ее слушают, думают, что руководство такого человека им на пользу (даже если на самом деле все наоборот).

кого бы то ни было. На работе они всегда начальники или такие важные подчиненные, которых боится и уважает руководство. Гера . Она мудрый и изобретательный вождь. Все, кто ее слушают, думают, что руководство такого человека им на пользу (даже если на самом деле все наоборот). Люди-Геры считают себя свободными не только от советов и наставлений родных и начальства, но и никогда не слушают общество, в котором живут. Геры часто смеются над законами и правилами, но их редко за это не осуждают. Благодаря своей хитрости и новаторскому мышлению, такие люди получают все, не отдав взамен почти ничего .

. Посейдон (с 20 февраля по 20 марта)

Древние греки считали, что бог Посейдон управляет морем . Они всегда изображали его в виде мускулистого грозного мужчины с трезубцем. Считалось, что именно трезубцем Посейдон разрушал скалы, вызывал бури, выбивал источники из земли. Этот бог жил в роскошном дворце, а по дну моря передвигался на колеснице, запряженной красивыми длинногривыми конями. Храмы в честь Посейдона строили во многих древнегреческих городах, место для постройки чаще всего выбирали на перешейках и высоких мысах. Символ этого бога – дельфины.

. Они всегда изображали его в виде мускулистого грозного мужчины с трезубцем. Считалось, что именно трезубцем Посейдон разрушал скалы, вызывал бури, выбивал источники из земли. Этот бог жил в роскошном дворце, а по дну моря передвигался на колеснице, запряженной красивыми длинногривыми конями. Храмы в честь Посейдона строили во многих древнегреческих городах, место для постройки чаще всего выбирали на перешейках и высоких мысах. Символ этого бога – дельфины. Главная особенность людей, родившихся в период Посейдона, – развитая интуиция . Они могут предвидеть опасность , а могут подсказать, как лучше развивать свою карьеру, чтобы вскоре добиться успеха. Они всегда обладают сильным влиянием на окружающих. Посейдоны могут успокоить огромную толпу людей, а могут превратить штиль в бурю эмоций и действий.

. Они могут , а могут подсказать, как лучше развивать свою карьеру, чтобы вскоре добиться успеха. Они всегда обладают сильным влиянием на окружающих. Посейдоны могут успокоить огромную толпу людей, а могут превратить штиль в бурю эмоций и действий. Посейдоны, как правило, сильные люди, которые не прогибаются под давлением обстоятельств и других людей. Но внутри они ранимые и могут сильно пострадать от неосторожных слов и действий родных (на остальных они вряд ли обратят внимание). Нужно очень аккуратно говорить с таким человеком, стараться не задеть его чувства и не вызвать страшный шторм.

Афина Паллада (с 21 марта по 21 апреля)

Афине молились женщины, чтобы забеременеть, воины - чтобы одержать победу, и мореплаватели - чтобы добраться домой живыми и невредимыми. Кроме того, Афину считали богиней ремесел, искусств, знаний и мудрости . Ее всегда изображали в виде красивой женщины, но облаченной в мужские доспехи и с копьем в руках. Считается, что именно Афина придумала обмануть защитников Трои с помощью троянского коня. Символом этой богини является птица, олицетворяющая мудрость – сова.

. Ее всегда изображали в виде красивой женщины, но облаченной в мужские доспехи и с копьем в руках. Считается, что именно Афина придумала обмануть защитников Трои с помощью троянского коня. Символом этой богини является птица, олицетворяющая мудрость – сова. Рожденные в период Афины могут выбрать для себя один из нескольких жизненных путей и добиться вершины успеха . Человек-Афина будет отличным солдатом: смелым, выносливым и хитрым. Представитель этого знака сможет удивлять людей своими изделиями (которые могут иметь как практическое назначение, так и чисто декоративное). Если он выберет своей основной профессией служение искусству, то имеет шанс прославиться на весь мир.

. Человек-Афина будет отличным солдатом: смелым, выносливым и хитрым. Представитель этого знака сможет удивлять людей своими изделиями (которые могут иметь как практическое назначение, так и чисто декоративное). Если он выберет своей основной профессией служение искусству, то имеет шанс прославиться на весь мир. Независимо от того, какую карьеру выберут Люди-Афины, они будут счастливы. Такие люди всю жизнь стремятся к знаниям. Они хотят знать интересные факты, которые помогут им всегда быть интересными собеседниками. Но те знания, которые можно применить на практике, для них всегда будут самыми ценными и желанными.

Афродита (с 22 апреля по 20 мая)

Наверное, сегодня из произведений искусства все знают, что Афродита была древнегреческой богиней любви и красоты . Она родилась из морской пены и вынуждена была выйти замуж за некрасивого, хоть умелого и талантливого Гефеста. Афродите было по вкусу ее занятие. Она обожала внушать любовные чувства простым земным людям и богам Олимпа. Эта богиня и сама была не против страстного романа за спиной у мужа. У Афродиты был волшебный пояс обольщения, который превращал его обладательницу в объект желания всех мужчин. Иногда этим поясом пользовалась Гера, чтобы манипулировать своим жестким мужем Зевсом. Символы богини любви – голуби.

. Она родилась из морской пены и вынуждена была выйти замуж за некрасивого, хоть умелого и талантливого Гефеста. Афродите было по вкусу ее занятие. Она обожала внушать любовные чувства простым земным людям и богам Олимпа. Эта богиня и сама была не против страстного романа за спиной у мужа. У Афродиты был волшебный пояс обольщения, который превращал его обладательницу в объект желания всех мужчин. Иногда этим поясом пользовалась Гера, чтобы манипулировать своим жестким мужем Зевсом. Символы богини любви – голуби. В большинстве случаев люди, рожденные в период Афродиты, обладают неотразимой внешностью. Но иногда они красивы лишь внутри. Такие люди знают, как использовать любовь. Они могут верить, что существует всего лишь одна любовь на всю жизнь и что ради настоящей любви нужно постоянно чем-то жертвовать. Но им также известно, что придуманная ненастоящая любовь для одного человека может показаться реальной для другого. Люди-Афродиты ценят свою вторую половинку и относятся к ней с уважением, хотя обожают "играть в любовь" одновременно с несколькими людьми, к которым у них нет никаких чувств, если это поможет продвинуться по карьерной лестнице или получить другие выгоды.

Аполлон (с 21 мая по 21 июня)

Древние греки наделили златокудрого бога Аполлона многими возможностями. Он считался одновременно прорицателем, целителем и покровителем искусств . Этот бог никогда не был верен каким-то строгим принципам, часто использовал свою божественную силу для забавы. Аполлон мог одарить человека талантом, но заставить всех окружающих этот талант не замечать. Он исцелял страшные болезни, которые сам часто и насылал. Аполлон в Древней Греции отождествлялся с солнцем: он, как и могущественное небесное светило, создавал жизнь с такой же легкостью и щедростью, с которой потом забирал. Символ этого бога – Лира.

. Этот бог никогда не был верен каким-то строгим принципам, часто использовал свою божественную силу для забавы. Аполлон мог одарить человека талантом, но заставить всех окружающих этот талант не замечать. Он исцелял страшные болезни, которые сам часто и насылал. Аполлон в Древней Греции отождествлялся с солнцем: он, как и могущественное небесное светило, создавал жизнь с такой же легкостью и щедростью, с которой потом забирал. Символ этого бога – Лира. Люди-Аполлоны с самого детства увиливают от работы и манипулируют всеми вокруг. Они знают, что для сытой жизни нужно упорство и трудолюбие или хитрость, и для достижения своих целей всегда выбирают только хитрость. Аполлоны, как правило, очень красивы и обаятельны, поэтому им не составляет труда влиять на мнение окружающих. Добиться желаемого им помогает талант и развитая интуиция. Часто они тратят свою жизнь на развлечения, постоянно совершая противоречивые поступки. Если бы Аполлон вместо того, чтобы вначале строить, а потом разрушать, только строил, он смог бы добраться до самой вершины успеха.

Гермес (с 22 июня по 22 июля)

Согласно древнегреческой мифологии, Гермес был богом торговли и прибыли , но одновременно его считали покровителем ловкости, обмана, красноречия и воровства. Гермесу поклонялись не только торговцы, но и пастухи, послы, глашатаи, астрологи. Считается, что Гермес изобрел числа и азбуку. У этого бога были очень серьезные обязанности, которые тот с блеском выполнял – доставить людям на землю послания от богов на Олимпе. Также. У Гермеса был специальный посох с двумя змеями, он им дотрагивался до голов людей и усыплял, чтобы те во сне увидели послание богов. Древние греки верили, что ни человек, ни другой бог не могут превзойти этого бога в воровстве, ловкости и хитрости. Свою первую кражу Гермес совершил, будучи еще младенцем. Символ самого ловкого бога – черепаха.

, но одновременно его считали покровителем ловкости, обмана, красноречия и воровства. Гермесу поклонялись не только торговцы, но и пастухи, послы, глашатаи, астрологи. Считается, что Гермес изобрел числа и азбуку. У этого бога были очень серьезные обязанности, которые тот с блеском выполнял – доставить людям на землю послания от богов на Олимпе. Также. У Гермеса был специальный посох с двумя змеями, он им дотрагивался до голов людей и усыплял, чтобы те во сне увидели послание богов. Древние греки верили, что ни человек, ни другой бог не могут превзойти этого бога в воровстве, ловкости и хитрости. Свою первую кражу Гермес совершил, будучи еще младенцем. Символ самого ловкого бога – черепаха. Все, кто родился под знаком Гермеса, могут заработать благодаря своей ловкости и скрытности. Мало кто из них станет настоящим вором. Но многие будут красть, например, повышение у более трудолюбивых и старательных сотрудников, или девушек у своих друзей. Изворотливость позволяет всем представителям этого знака учиться, не открывая книг, и работать, не испытывая стресса и усталости.

Зевс (с 23 июля по 23 августа)

Самый страшный и одновременно самый сильный и справедливый бог в древнегреческой мифологии – Зевс. В борьбе за власть он низверг своего отца Кроноса в бездну. Зевс управляет простыми людьми на земле и богами на Олимпе . Он создатель добра и зла и может видеть будущее. Если Зевс хотел кого-то предупредить или напугать грядущими событиями, он посылал ему намек через сновидение. Зевс многое сделал для простых смертных: создал законы и государство, установил власть мудрых царей, охранял семью и дом, следил за соблюдением обычаев и традиций. Этот бог управлял громом и молнией, поэтому во время ураганов и сильных гроз все земные жители знали, что это на них обрушивается гнев Зевса. Символ Зевса – орел.

. Он создатель добра и зла и может видеть будущее. Если Зевс хотел кого-то предупредить или напугать грядущими событиями, он посылал ему намек через сновидение. Зевс многое сделал для простых смертных: создал законы и государство, установил власть мудрых царей, охранял семью и дом, следил за соблюдением обычаев и традиций. Этот бог управлял громом и молнией, поэтому во время ураганов и сильных гроз все земные жители знали, что это на них обрушивается гнев Зевса. Символ Зевса – орел. Под знаком Зевса рождаются благородные и честные люди. Они не понаслышке знают, что такое справедливость. Такие люди понимают, что честность не поможет заработать много денег и прославиться, но никогда не обманывают. Люди-Зевсы добиваются успеха не хитростью и способностью приспосабливаться, они вырывают его у судьбы силой. После изнурительной борьбы они всегда добиваются своего: получают признание и власть. Зевсы становятся теми правителями, которых уважают за поступки, а не за обещания.

Деметра (с 24 августа по 23 сентября)

Греки очень уважали Деметру. Она считалась богиней плодородия и покровительницей земледельцев . Деметра была дочерью Реи и Кроноса, сестрой верховного бога Зевса. Эта богиня очень трепетно относилась к своей дочери – Персефоне, которая олицетворяла природу. Для древних греков Деметра – это символ женщины, хозяйки, которая заботится о семье, детях и доме. Символ этого бога – ларец.

. Деметра была дочерью Реи и Кроноса, сестрой верховного бога Зевса. Эта богиня очень трепетно относилась к своей дочери – Персефоне, которая олицетворяла природу. Для древних греков Деметра – это символ женщины, хозяйки, которая заботится о семье, детях и доме. Символ этого бога – ларец. Человек, родившийся под знаком Деметры, всегда очень привязан к семье. В детстве человек-Деметра редко гуляет с друзьями, предпочитает все праздники и большую часть свободного времени проводить в кругу семьи. Деметра никогда не ищет себе парня, ей сразу нужен муж , который будет ее защищать, а взамен получать тепло и ласку. Человек-Деметра очень страдает, когда живет сам . Если родительский дом ему придется покинуть рано, он обязательно рано сыграет свадьбу, заведет семью и, наконец, почувствует себя спокойно и уверенно. Домашнее хозяйство у Деметры всегда в идеальном порядке.

, который будет ее защищать, а взамен получать тепло и ласку. Человек-Деметра . Если родительский дом ему придется покинуть рано, он обязательно рано сыграет свадьбу, заведет семью и, наконец, почувствует себя спокойно и уверенно. Домашнее хозяйство у Деметры всегда в идеальном порядке. Представители этого знака деловиты и порядочны. Они хорошие организаторы, но успеха на работе достигают редко, так как никогда не переступают моральные нормы, стараются дожить до смерти с кристально чистой совестью.

Гефест (с 24 сентября по 23 октября)

Гефест был богом огня и покровителем кузнечества . Он родился хромым и некрасивым, но быстро изучил все особенности кузнечного дела. Он выковывал прекрасные предметы, которые были очень прочными и часто обладали магическими свойствами. Животные и люди, созданные Гефестом из металла, казались живыми. Все здания на Олимпе были построены этим богом. Отец Гефеста – верховный бог Зевс – поручал сыну изготавливать свои молнии, которые всегда попадали в цель. Символ бога-кузнеца – шлем.

. Он родился хромым и некрасивым, но быстро изучил все особенности кузнечного дела. Он выковывал прекрасные предметы, которые были очень прочными и часто обладали магическими свойствами. Животные и люди, созданные Гефестом из металла, казались живыми. Все здания на Олимпе были построены этим богом. Отец Гефеста – верховный бог Зевс – поручал сыну изготавливать свои молнии, которые всегда попадали в цель. Символ бога-кузнеца – шлем. Люди, рожденные в период Гефеста, должны тяжело трудиться, чтобы добиться успеха . Они всегда выбирают благородные, но слишком отдаленные от реальности цели. Только через долгие годы изматывающей работы цель может быть достигнута. Людям-Гефестам ни в коем случае нельзя сидеть, сложа руки. Лень и безделье их погубит. Доброжелательные и трудолюбивые Гефесты превращаются в глупых и бездарных зазнаек, если перестают работать над собой и ради своего будущего.

. Они всегда выбирают благородные, но слишком отдаленные от реальности цели. Только через долгие годы изматывающей работы цель может быть достигнута. Людям-Гефестам ни в коем случае нельзя сидеть, сложа руки. Лень и безделье их погубит. Доброжелательные и трудолюбивые Гефесты превращаются в глупых и бездарных зазнаек, если перестают работать над собой и ради своего будущего. Гефесты редко отказывают, если их просят о помощи. Такие люди любят обучать других, ставить на ноги всех растоптанных жизнью. Никогда не надо использовать Гефеста или насмехаться над ним: в гневе он страшен и беспощаден.

Арес (с 24 октября по 22 ноября)

Арес – грозный и мужественный бог войны. Его отцом был Зевс, матерью – Гера. Символ, этого бога, его бесстрашный слуга – волчица. У Ареса была возлюбленная – богиня любви Афродита, от которой у него родилось четверо детей: Гармония, Эрос, Фобос и Деймос. Древние греки считали Ареса пылким и страстным богом, способным на яркие проявления своих чувств, но, в то же время, этот бог олицетворял смерть и разрушения.

Человек, родившийся под знаком Ареса, хотя бы раз в жизни познает страстную любовь, от которого у него будет закипать кровь в жилах. Такой человек умеет дарить любовь, никогда не скрывает свои чувства, но ему довольно сложно найти того, кто ответит ему взаимностью. Далеко не все люди любят выставлять свои чувства напоказ, демонстрировать всем свои отношения, поэтому они не понимают человека-Ареса.

Свою страсть Арес не всегда использует во благо любви. Человек-Арес неистово и фанатично прорывается сквозь все жизненные преграды, чтобы оказаться на вершине успеха. Если ему нужно кого-то обмануть ради денег, влияния или славы, он это сделает. Чтобы добиться успеха, Арес может искалечить не одну судьбу. Сила бога войны дает представителям этого знака удивительную смелость и настойчивость.

Подобный гороскоп, связывавший астрономические периоды и религию, был и у древних египтян.