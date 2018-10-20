Национальная полиция Украина совместно с Консультативной миссией ЕС в Украине для социального проекта "Керуй!" проводит акцию по поиску лучших водителей страны. Об этом говорится в сообщении полиции, опубликованном на странице в Facebook.

"Если вы ответственный водитель и можете ездить на всем, что имеет колеса, или кто-то из ваших друзей такой же ловкий за рулем, то у вас есть возможность отметиться под этим постом и стать лучшим водителем в стране", - говорится в сообщении.

Другие детали акции, а также причины, зачем Национальная полиция ищет умелых водителей, пока неизвестны.