Нацполиция "разыскивает" лучшего водителя Украины [ Редактировать ]
Национальная полиция Украина совместно с Консультативной миссией ЕС в Украине для социального проекта "Керуй!" проводит акцию по поиску лучших водителей страны. Об этом говорится в сообщении полиции, опубликованном на странице в Facebook.
"Если вы ответственный водитель и можете ездить на всем, что имеет колеса, или кто-то из ваших друзей такой же ловкий за рулем, то у вас есть возможность отметиться под этим постом и стать лучшим водителем в стране", - говорится в сообщении.
Другие детали акции, а также причины, зачем Национальная полиция ищет умелых водителей, пока неизвестны.
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