После нападения на политехнический колледж Керчи в больницах все еще находятся 23 человека. Жертвы теракта на стационарном лечении в различных медицинских учреждениях аннексированного Крыма, сообщает "Корреспондент".

У двоих - тяжелое состояние, у шестерых - средней степени тяжести, у одного - легкой. Две девушки остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Напомним, число погибших в результате бойни в Керчи увеличилось до 21 человека.

Ранее в городе прошла церемония прощания с жертвами теракта.