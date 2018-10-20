Трагедия в Керчи: появилась новая информация о пострадавших [ Редактировать ]
После нападения на политехнический колледж Керчи в больницах все еще находятся 23 человека. Жертвы теракта на стационарном лечении в различных медицинских учреждениях аннексированного Крыма, сообщает "Корреспондент".
У двоих - тяжелое состояние, у шестерых - средней степени тяжести, у одного - легкой. Две девушки остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких.
Напомним, число погибших в результате бойни в Керчи увеличилось до 21 человека.
Ранее в городе прошла церемония прощания с жертвами теракта.
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