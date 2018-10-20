На Волині відправили у в'язницю засудженного за вбивство школяра [ Редактировать ]
Засудженого ще влітку за вбивство школяра на Волині доправили у в'язницю. Про це повідомив у Facebook заступник Генпрокурора Євгеній Єнін.
Трагедія, нагадаю, сталась у січні цього року. 15-ти річний житель села Охнівка застрелив із мисливської рушниці 16-ти річного школяра. Однак досі засуджений був на волі. Бо як пояснили у поліції - в тюрмі "не вистачило місця". Лише після втручання прокуратури - рішення суду виконали.
А щодо працівників Нацполіції почали розслідування.
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