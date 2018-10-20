Під Києвом загинула відома акторка розважального шоу [ Редактировать ]
Під Києвом загинула відома українська акторка розважального шоу - Марина Поплавська. Вона потрапила у ДТП. В аварії постраждало ще четверо людей. Двоє - потрапили до лікарні. Що сталося - розкаже Ольга Теребинська.
Траса "Київ-Чоп". Близько шостої ранку автобус з акторами розважального проекту "Дизель-шоу" повертався зі Львова до столиці. Не доїхали буквально 20 кілометрів. Автобус на повному ходу врізався у вантажівку, яка їхала попереду. В результаті 46-річна акторка Марина Поплавська, яка сиділа спереду, загинула на місці. Ще двоє її колег Яна Глущенко та Єгор Крутоголов потрапили до лікарні. Зараз загрози їхньому життю немає. Загалом в автобусі було 14 людей. Решту акторів доправили до Києва. Вони не потребують госпіталізації.
"ДТП трапилась в результаті того, що водій автобуса поки що з незрозумілих причин рухаючись в правій смузі здійснив зіткнення з вантажівкою, яка теж рухалась в напрямку Києва. В результаті ДТП трапилась загибель і травмування людей. Зараз слідчим управлінням поліції Київської області відкрито кримінальне провадження. Слідчі будуть встановлювати причини чому водій автобуса здійснив такий маневр і зіткнувся з попутною вантажівкою", - розповідає Микола Жукович, речник ГУ Національної поліції у Київській області.
На відео, яке зняли журналісти dtp.kiev.ua, видно, що спідометр застиг на позначці більш ніж сто кілометрів. За однією версією, водій заснув, за іншою - не впорався з керуванням. Від удару у вантажівку - він також отримав травми. Зараз з ним працюють слідчі, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення правил дорожнього руху".
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