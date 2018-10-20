Димова завіса і в сусідніх областях. На Рівненщині цього тижня міста і села вкрив густий смог. Чому люди задихаються? З'ясовували наші кореспонденти.

Одразу кілька сіл та місто Острог на Рівненщині цього тижня затягло димом. Поблизу села Вельбівне горіла суха трава та чагарники. Вогонь охопив кілька гектарів. Місцеві скаржаться на сморід - нічим дихати.

З неба сиплеться попіл. Пожежу на полі гасять рятувальники з двох областей.

"Виїжджає цистерна, дві цистерни і залишається одна цистерна на місто Остріг і Острозький район. Розумієте? Виникає десь якась пожежа чи хліва, чи хати - виїжджає туда і все. Получається техніки нема", - розповідає Олег Панюк, заступник керівника ГУ ДСНС у Рівненській області.

Поруч із осередком займання регіональна траса. Тут щодня проїжджають сотні автівок. Водії нарікають на погану видимість, особливо зранку та ввечері. Автомобілі змушені рухатися на малій швидкості.

Непроглядний смог з палаючих полів Рівненщини охопив і сусідню Хмельниччину.

Ми маємо благодатну Хмельниччину. Під'їжджаємо до Нетішина, де дуже люблять палити листя чи поля. Поліція ходить в протигазах вздовж узбіччя. А машини їдуть приблизно з такою швидкістю.

Одразу кілька бригад надзвичайників працюють поблизу Острога безперервно. Осередки пожежі заливають. Наступного дня - починає диміти в іншому місці.

Чому зайнялось поки невідомо. Рятувальники не виключають, що через недбалість людей, які спалюють стерню чи сухе листя.

Таких пожеж в області за кілька останніх місяців зафіксували більше ста.

"На даних пожежах було задіяно понад 150 одиниць техніки і понад 20 людей особового складу. Гасячи, вибачте, траву, яка по суті десь не впливає на загальний стан пожежної безпеки, можна втратити або не успіти врятувати чиєсь життя", - говорить Олег Панюк, заступник керівника ГУ ДСНС у Рівненській області.

На цих кадрах - десятки вигорілих гектарів землі. Картина вражає: спопеліла земля, обвуглені дерева. І це лише на межі Хмельницької та Рівненської областей. Наслідки пожеж в екосистемах, кажуть фахівці, непоправні. Вигорілий ґрунт втрачає родючість. Гинуть птахи і тварини.

"Спалювання сміття і листя - це, в першу чергу, вплив на здоров'я. Якщо брати сільську місцевість, де знаходяться діти, вони бігають по вулицях, вони цим дихають і це може викликати ряд хвороб дихальних шляхів. І в тому числі – рак", - розповідає Богдан Масовець, керівник Рівненського гідрометцентру.

Загалом на Рівненщині цьогоріч пожежі знищили майже 100 гектарів землі. Збитки від людської недбалості фахівці ще й досі підраховують.