Близько сотні тисяч людей на протесті в Лондоні. Вони вимагають другого референдуму по брекзиту. Наскільки масштабний мітинг і як він проходить - розпитаємо у Світлани Чернецької, вона на зв'язку зі студією. Світлано, що відбувається зараз?

Справді, Наталіє, ця акція - наймасовіша за останні два роки. Протест із таким гаслом проходить не вперше і завжди збирає тисячі прихильників. Втім, цього разу на марш вийшли не лише жителі Лондона, з'їхалися люди з усієї країни. Потяги вранці - переповнені, що нетипово для суботи. Також прибуло близько сто п'ятдесяти автобусів. Подивіться кадри, що їх знято з висоти пташиного польоту, - масштаби дійсно вражають. Ці люди не можуть змиритися з виходом країни з Євросоюзу.

"Зараз є два варіанти розвитку подій. Або погана угода з Брюсселем, або навіть гірше - вихід із ЄС без угоди. Це так далеко від того, що нам обіцяли два роки тому. Багато людей, які сьогодні присутні тут, розчаровані. Нам важливо знати, якими будуть результати переговорів із Брюсселем. І ми повинні мати можливість сказати, що думаємо з цього приводу", - говорить Садік Хан, мер Лондона.

"Серед нас багато людей, які голосували за вихід із ЄС. Тому що їм не подобається, як проходить процес брекзиту. Вони вважають, що переговори з Брюсселем - це суцільний безлад, тому й не довіряють уряду", - каже Джейм Макгрорі, директор кампанії за новий референдум.

Люди пройшли центральними вулицями Лондона - від Гайд парку й до Біг Бена. У багатьох в руках саморобні транспаранти, прапори Євросоюзу та Британії. Закінчився марш мітингом біля парламенту. Зі сцени виступили політики, активісти та місцеві знаменитості. Протестувальники закликають провести новий референдум. Мовляв, два роки тому ніхто не розумів, за що голосував. А зараз очевидно, що через розрив із Брюсселем може багато чого втратити. Тож результати нового референдуму можуть бути протилежні. Студія!