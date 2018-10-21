В Кропивницком живодер получила уголовный срок за убийства животных [ Редактировать ]
В Кропивницком женщина кормила котов и собак едой с подмешенными лекарственными препаратами, пишет издание Cripo.com.ua.
Суд приговорил женщину, которая травила бездомных животных, к двум годам условно. По словам зоозащитников, на счету злоумышленницы около 500 мертвых зверей.
Собаки и коты умирали на глазах у прохожих. Чтобы прекратить массовые убийства, зоозащитники выходили на акции протеста. Следствие установило только одного человека, причастного к отравлениям. От действий Юлии Шевцовой погибло шесть собак.
Женщина кормила животных пищей с лекарственными препаратами. За последние 10 лет в Кировоградской области за убийство животных наказали впервые.
"Я просто спасала свою семью. Делала так, чтобы можно было свободно ходить домой", – рассказала женщина, которая полностью признала свою вину.
В свою очередь защитники животных возмущены подобным решением.
"Я считаю это очень мягкий приговор, потому что мы надеялись на прецедент. Потому что волна травли была чрезвычайная", – утверждает зоозащитница Татьяна Кучерявая.
Ранее мы писали о том, что в Украине начнут сжигать животных.
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