В Кропивницком женщина кормила котов и собак едой с подмешенными лекарственными препаратами, пишет издание Cripo.com.ua.

Суд приговорил женщину, которая травила бездомных животных, к двум годам условно. По словам зоозащитников, на счету злоумышленницы около 500 мертвых зверей.

Собаки и коты умирали на глазах у прохожих. Чтобы прекратить массовые убийства, зоозащитники выходили на акции протеста. Следствие установило только одного человека, причастного к отравлениям. От действий Юлии Шевцовой погибло шесть собак.

Женщина кормила животных пищей с лекарственными препаратами. За последние 10 лет в Кировоградской области за убийство животных наказали впервые.

"Я просто спасала свою семью. Делала так, чтобы можно было свободно ходить домой", – рассказала женщина, которая полностью признала свою вину.

В свою очередь защитники животных возмущены подобным решением.

"Я считаю это очень мягкий приговор, потому что мы надеялись на прецедент. Потому что волна травли была чрезвычайная", – утверждает зоозащитница Татьяна Кучерявая.

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