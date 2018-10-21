Погода в Украине станет прохладнее. "Бабье лето" проходит и в Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях будут идти небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Температура ночью 3−8° тепла, днем ​​10−15°, на юге и востоке днем ​​до 19°. Ветер преимущественно северный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 21 октября будет облачной и прохладной. Синоптики утверждают, что есть вероятность небольшого дождя, однако не существенного. Температура воздуха ночью 6−8°, днем ​​13−15°.



Во Львове синоптики обещают сухую и облачную погоду. Столбики термометров ночью покажут 5−7°, днем ​​12−14°.



В Одессе в течение суток дожди не прогнозируют. Днем воздух прогреется до 15−17°, ночью температура составит 8−10°.



В Днепре весь день небо будет затянутое облаками, однако без осадков. Температура ночью 6−8°, днем ​​16−18°.

В Харькове прогнозируется небольшой дождь, ночью будет сухо. Температура воздуха ночью 7−9°, днем ​​15−17°.



В Карпатах в течение суток будет идти дождь. Столбики термометров ночью опустятся до отметки 5−7°, днем ​​поднимутся до 12−16°.

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