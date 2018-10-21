Утром 21 октября на посольство Канады в Афинах напала группа из 10 человек. Неизвестные использовали кувалды, чтобы разгромить стеклянные двери на входе и бросали красную и черную краску на фасад, пишет Ekathimerini.

Инцидент произошел в северном афинском пригороде Халандри, Греция.

"Нападение произошло около 6 утра. Нападавшие прибыли на мотоциклах, которые они припарковали у супермаркета, расположенному примерно в 150 метрах от посольства", - сообщили в полиции.

Один мужчина был задержан по подозрению в причастности к инциденту, но позже полиция его отпустила. Информации о пострадавших не поступало. По факту инцидента начато расследование.

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