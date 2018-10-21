На Тайване потерпел крушение поезд: жуткие фото с места аварии [ Редактировать ]
На Тайване, по меньшей мере 17 человек погибли и еще десятки пострадали в результате крушения поезда. Об этом сообщает BBC.
Власти заявляют, что ранения получили по меньшей мере 80 человек. Всего в поезде находились 310 человек.
Поезд следовал из Шулинского района Тайбэя в Тайдун.
Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками.
По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя.
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