На Тайване, по меньшей мере 17 человек погибли и еще десятки пострадали в результате крушения поезда. Об этом сообщает BBC.

Власти заявляют, что ранения получили по меньшей мере 80 человек. Всего в поезде находились 310 человек.

Поезд следовал из Шулинского района Тайбэя в Тайдун.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками.

По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя.

Ранее в Индии поезд насмерть сбил 50 человек.