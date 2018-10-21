Ситуация на Донбассе обострилась: ранены трое бойцов ВСУ [ Редактировать ]
В течение суток, 21 октября, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.
При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"По сравнению с прошлыми сутками несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции у Счастья подверглись огню из стрелкового оружия", - отмечено в сообщении.
В целом, враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка.
В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры ВСУ принимали решение об открытии огня.
"К сожалению, не удалось избежать санитарных потерь - трое украинских воинов из состава Объединенных сил получили ранения", - отметили в ООС.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
Напомним, за минувшие сутки российские боевики 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский солдат получил ранения.
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