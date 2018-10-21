В течение суток, 21 октября, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.

При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"По сравнению с прошлыми сутками несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции у Счастья подверглись огню из стрелкового оружия", - отмечено в сообщении.

В целом, враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры ВСУ принимали решение об открытии огня.

"К сожалению, не удалось избежать санитарных потерь - трое украинских воинов из состава Объединенных сил получили ранения", - отметили в ООС.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Напомним, за минувшие сутки российские боевики 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский солдат получил ранения.