Совсем скоро нас ждут новогодние праздники, а это значит, перед нами стоит вопрос, как быстро привести свою фигуру в порядок без особенных усилий и, что важно, вреда для здоровья.Медики и эксперты в области похудения рассказали, какие пять простых шагов способствуют похудению, пишет ladyhealth.com.ua.



Первый способ: необходимо есть пищу, приготовленную из простых, необработанных продуктов, а также чаще употреблять такие продукты сами по себе. Искусственные добавки, которые содержатся в большинстве изделий пищевой промышленности и в полуфабрикатах, влияют на гормональное производство и метаболизм, изменяют процесс расходования организмом жировых клеток.

Специалисты советуют есть крупы, отруби, макароны из цельнозерновой муки, фрукты и овощи, - именно эти продукты должны составлять основу рациона. В составе блюд должно быть не более одного-двух ингредиентов.



Второй способ: нужно пить воду. Не менее четырех стаканов в день. Именно как таковую, а не в составе супов или еще чего-то. Вода усиливает очистительные функции организма: наше тело быстрее покидают вещества, замедляющие работу внутренних органов и систем. Эксперты из Университета Бирмингема провели эксперимент, в рамках которого одна из групп участников перед каждым приемом пищи выпивала по два стакана воды. Спустя три месяца выяснилось, что пившие воду люди потеряли в среднем около 4 килограммов, ничего больше не меняя в своем образе жизни.

Третий способ: следует пить зеленый чай. В составе зеленого чая есть специальные веществам, которые заставляют организм более активно сжигать жир для производства энергии. К примеру, чайный компонент эпигаллокатехин способен блокировать жиры и выводить их вместе с калом, тем самым защищая организм от избыточного жироотложения. Исследование ученых из Пенсильванского университета на мышах показало, что употребление такого чая на 45% замедляет накопление жировой ткани.



Четвертый способ: нужно есть жирную пищу. Специалисты Гарвардской медицинской школы и Бригама и женской больницы в Бостоне установили, что люди, в рационе которых присутствует жир в количестве от 45 до 60 граммов в день, худеют быстрее тех, кто ест мало жирных продуктов. Говорят о таких продуктах, ученые отметили, что худеть помогают прежде всего источники мононенасыщенных жиров - орехи, оливковое масло, рыба жирных сортов, молочные продукты.



Пятый способ: необходимо есть медленно. Исследование с участием 60 000 человек, осуществленное японскими учеными из Университета Кюсю, показало: люди, имеющие привычку есть медленно, на 42% реже бывают полными в сравнении с теми, кто поглощает еду в быстром темпе.

Узнайте также топ-5 популярных мифов о похудении.