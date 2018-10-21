На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненого озброєння [ Редактировать ]
Упродовж доби бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню. Зафіксовано обстріл із забороненого мінськими угодами озброєння.
Опорні пункти українських військ поблизу Кримського атакували з мінометів, а біля Щастя - зі стрілецької зброї. Троє військових отримали поранення.
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