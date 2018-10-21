Іран використовує літаки цивільної авіації для поставок зброї ліванським терористам. Так стверджує ізраїльська розвідка. Влада Ізраїля заявляє - такий вантаж не потрапить до адресату, навіть якщо літаки доведеться знищувати. Розповідає - Антон Готліб.

Літак іранської авіакомпанії Fars Air Qeshm здійснив свій звичайний політ Тегеран-Дамаск. Але на зворотному шляху несподівано приземлився в Бейруті. Після нетривалої зупинки рейс знову вилетів до Ірану. Ізраїльська розвідка відстежила маршрут літака і стверджує, що він перевозив зброю для ліванських терористів із Хезболли. А саме системи наведення для ракет, що здатні з території Лівану поцілити будь-яку точку в Ізраїлі.

Саме поставки зброї терористам і стали головною причиною бомбардувань, яким Ізраїль регулярно піддає сирійську територію. Щойно розвідка виявляє чергову партію озброєнь, які прибувають до Сирії або Лівану з Ірану, ВПС єврейської держави одразу завдають точкових ударів. Це червона лінія, про неприпустимість переходу якої Єрусалим багато разів попереджав Дамаск.

Авіакомпанія Fars Air вже давно викликала підозру в спецслужб щодо того, що вона займається аж ніяк не пасажирськими перевезеннями. Офіційно через фінансові труднощі вона припинила роботу ще в 2013. Але два її літаки неодноразово були помічені в небі над Сирією і Ліваном. Один із Боїнгів був знищений ізраїльським ударом у вересні. У Єрусалимі вже неодноразово говорили, що не терпітимуть посилення Хезболли, чиї лідери регулярно погрожують Ізраїлю.

"Я чув самовпевнені хвастощі Хезболли. Вихвалявся той самий чоловік, який після подій 2006 року сказав, що якби знав, якою буде відповідь Ізраїлю на викрадення трьох наших солдатів, то двічі подумав би, чи варто це робити. Тож сьогодні я раджу йому подумати не двічі, а десять разів. Якщо він наважиться нас зачепити, отримає такого нищівного удару, якого навіть не може собі уявити", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Як не дивно, але багато європейських лідерів підтримують Ізраїль у його протистоянні з Іраном. Про це говорила й канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого візиту.

"Той факт, що Іран з його військами близький до Голанських висот, є загрозою для Ізраїлю, і в цьому немає жодних сумнівів. Така сама загроза надходить і від Лівану, і тут ми зробимо все можливе, щоб загроза Ізраїлю не перетворилася на жахливу реакцію", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Незважаючи на активну протидію сирійської ППО, Ізраїль продовжує завдавати ударів по складах зброї та іранських базах у Сирії. Така позиція його керівництва. Для цього він має намір використовувати новітні літаки F-35, які його ВПС нещодавно отримали з Америки.