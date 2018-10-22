22 октября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
22 октября - 295-й день года (296-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 70 дней.
Сегодня отмечают:
- Международный день школьных библиотек
- Всемирный день клавиши CAPS LOCK
- День рождения ксерокопии
- Международный день заикающихся людей
Сегодня православная церковь вспоминает Иакова Алфеева, который являлся одним из 12 апостолов Иисуса Христа и приходился братом апостолу Матфею.
Народное название праздника - Яков Дровопилец. Его прозвали так за то, что в этот день начиналась заготовка дров на зиму.
Народные приметы на 22 декабря:
- Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее будет.
- Если человек родился 22 октября, то его талисманом является сапфир.
- Снег выпадает на талую землю - примета того, что в следующем году будет плохой урожай.
- С лиственницы еще не осыпались иглы - снега зимой будет немного, и он станет быстро таять.
- Свисают сосульки с крыш - примета, что осень будет долгой.
- Много шелухи на луке из урожая текущего года - зима будет суровой и холодной.
- Гололед случился - ожидайте дождя.
Вишневые листья 22 октября еще не опали - ожидайте оттепели
Сегодня День ангела празднуют Абрам, Афанасий, Константин и Яков.
Также узнайте, какие еще праздники украинцы будут отмечать в октябре.
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