Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника Міноборони

Це ще не розслідування, але вже серйозна перевірка. Прокуратура Берліна взялася за міністра оборони Німеччини. Слідчі перевіряють чи не порушила Урсула фон дер Ляйєн законодавство, залучаючи до робити у відомстві сторонніх консультантів