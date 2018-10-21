Меркель сделала громкое заявление относительно оружия [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет поставлять оружие в Саудовскую Аравию в связи с неопределенностью по делу убийства журналиста Хашкаджы.
Об этом сообщает Spiegel.
Pressestatement von Angela Merkel und Volker Bouffier nach den CDU-Gremiensitzungen. https://t.co/59sMRMhYIB— CDU Deutschlands (@CDU) 21 октября 2018 г.
Меркель подчеркнула, что ее страна осуждает убийство журналиста Хашкаджи, и поэтому не будет продолжать экспортировать оружие Саудовской Аравии.
"Есть настоятельная потребность прояснить, что произошло. Мы далеки от прояснения этого и наказания виновных. Что касается экспорта вооружения, это невозможно при данных обстоятельствах", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.
Видео пресс-конференции Ангелы Меркель и Фолькера Буфье после заседания ХДС в Twitter.
Напомним, что журналиста Джамаля Хашогги, который исчез на прошлой неделе во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, убили в дипучреждении. Момент его смерти записали Apple Watch.
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