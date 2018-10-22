Во Флориде произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек. Об этом сообщается в Twitter местного управления шерифа.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect(s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 21 октября 2018 г.

По последним данным, "шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии". Властям пока не удалось задержать подозреваемых.

По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля, проезжающего возле футбольного стадиона.

До этого в Киеве военный расстрелял людей в кафе.