В США возле стадиона расстреляли людей [ Редактировать ]
Во Флориде произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек. Об этом сообщается в Twitter местного управления шерифа.
At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect(s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 21 октября 2018 г.
По последним данным, "шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии". Властям пока не удалось задержать подозреваемых.
По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля, проезжающего возле футбольного стадиона.
До этого в Киеве военный расстрелял людей в кафе.
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