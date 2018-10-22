Звезда 90-х певец Сергей Минаев рассказал, что пострадал от неадекватной фанатки, пытаясь защитить известную певицу Аллу Пугачеву.

Разъяренная женщина неожиданно проникла в квартиру Примадонны и вела себя неадекватно, пишет "СтарХит".

Алла Пугачева настолько привыкла к званию Примадонны и всеобщему обожанию, что в какой-то момент даже перестала удивляться появлению незваных гостей в своей квартире. Свидетелем одного из таких случаев стал музыкант Сергей Минаев. После нападения в ее квартире артист обходит стороной фанатов Пугачевой.

"Иду я однажды в гости к Алле Борисовне Пугачевой. Захожу в ее квартиру на еще тогда улице Горького. Сидим с ней, беседуем, обсуждаем творческие проблемы. В этот момент врывается мужик в комнату и прыгает на Аллу Борисовну. Видя, что он начинает делать на нее затяжной прыжок, я встаю у него на пути. Он вцепился в меня, начал меня душить, оттаскивает меня в сторону. Мы с ним долго боремся, а он здоровый, но справились, кто-то мне помог. Его уводят. А Пугачева его успокаивает, почему-то называя его женским именем: "Зиночка, не волнуйся, все нормально", - вспоминает певец.

После случившегося Минаев долго не мог прийти в себя от шока, а вот Алле Борисовне подобное было не в новинку. Как оказалось, Примадонна прекрасно знала нападавшую и давно привыкла к ее выходкам.

"Потом Алла Борисовна берет какую-то вазу огромную дорогущую, хлопает ее об пол, и эта "Зина" успокаивается. Выяснилось, что это знаменитая поклонница, которая работала бригадиром на заводе "ЗИЛ". Она как-то прорвалась, а я полез, оказалось, не надо было. Алла Борисовна мне сказала тогда, что она добрая на самом деле, зря я ее трогал. Но я, честно говоря, подумал, что это маньяк какой-то", - рассказал Минаев.

Узнав правду о настойчивой фанатке, Минаев стал еще больше уважать Пугачеву. По его мнению, так деликатно общаться со странными личностями может только невероятно мудрый человек.

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