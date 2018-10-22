Біля узбережжя Британії пором сів на мілину [ Редактировать ]
Біля узбережжя Великої Британії пором сів на мілину. Під час спроби пришвартуватися у порту плавзасіб врізався у кілька яхт, потому - застряг на мілководді. Причиною аварії називають погану видимість.
Пором прямував із Саут-Гемптона, коли біля острова Вайт увійшов у густий туман. На борту було 56 пасажирів, ніхто не постраждав.
Однак рятувальники гелікоптером і трьома шлюпками й далі обстежують узбережжя острова.
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