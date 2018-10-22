В Афганистане подстрелили американского генерала [ Редактировать ]
Бригадный генерал армии США Джеффри Смайли получил ранение во время атаки боевиков "Талибана" на офис губернатора афганской провинции Кандагар.
"Я могу подтвердить, что генерал восстанавливается после получения огнестрельного ранения во время атаки в Кандагаре", - сообщил официальный представитель миссии НАТО в Афганистане Грант Нил, сообщает CNN.
Джеффри Смайли курирует военную консультативную миссию НАТО на юге Афганистана.
До этого в Афганистане произошло смертельное крушение самолета США и в движении "Талибан" взяли на себя ответственность за это ЧП.
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