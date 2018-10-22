Танцювали так, що аж земля пішла з-під ніг. Під час вечірки у нічному клубі Південної Кароліни провалилася підлога, постраждали близько 30 людей.

Клуб містився на першому поверсі, під підлогою було підвальне приміщення. Потерпілих із незначними травмами доправили в місцеві лікарні.

Евакуйованим жителям будівлі вже дозволили повернутися додому.