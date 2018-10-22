Поліція підозрює: у злочинця були спільники

У американському місті Джексонвілл стрілець відкрив вогонь по перехожих. Шестеро зазнали поранень, троє з них - у важкому стані.

Чоловік цілив із салону автомобіля по людях, які стояли поблизу пральні.

Поліція підозрює: у злочинця були спільники. Їх розшукують.