У Джексонвіллі стрілець відкрив вогонь по перехожих, є поранені [ Редактировать ]
У американському місті Джексонвілл стрілець відкрив вогонь по перехожих. Шестеро зазнали поранень, троє з них - у важкому стані.
Чоловік цілив із салону автомобіля по людях, які стояли поблизу пральні.
Поліція підозрює: у злочинця були спільники. Їх розшукують.
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