Автостанція під вікнами - проти такої перспективи виступають жителі багатоповерхівки в Каховці. Споруджувати її почали майже місяць тому. Коли люди з'ясували, що саме планують звести на їхній прибудинковій території, то забили на сполох. Марина Михайловська знає усі подробиці.

Близько півсотні жителів Каховки вийшли на акцію протесту - на 10 хвилин перекрили дорогу обласного значення. Щоб привернути увагу влади до своєї проблеми. За 100 метрів від їхнього будинку розташована міська автостанція. А тепер ще одна може з'явитися прямо під вікнами.

"Я видел проект. Здесь будет остановка, скамейки, 3 мафа по 30 м в одном блоке", - розповідає Руслан Кенджиєв, голова ОСББ.

Люди обурені, що таке будівництво розпочнуть без їхньої згоди. Мовляв, і так живуть біля дороги з пожвавленим рухом. А тепер їх ще позбавили зеленої ділянки біля будинку. Спиляли всі дерева. І, як з'ясувалося, без жодних дозволів.

"Эти квартиры, эти дети должны дышать этими газами? Ладно летом. А зимой дизеля будут греться. Будут стоять 2-3 автобуса. С этими выхлопами. Я слышал тут будет и пара ларьков. С продажей пива. А в туалет куда? Под стеночку", - говорить Валерій, житель Каховки.

Люди переконані - таке сусідство небезпечне. Держслужба з надзвичайних ситуацій встановила, що фірма-замовник проігнорувала будівельні норми. Відстань між спорудами планується надто мала, у разі займання - до багатоповерхівки не зможе під'їхати пожежна машина. А от в управлінні архітектури прокоментувати скандальне будівництво виявилося нікому. Немає зв'язку а ні з мером, а ні з його заступником. Секретар міськради запевнила: питання розгляне спеціальна комісія. Створити її вирішили лише після звернення мешканців. Разом з тим, керівник фірми, що ініціювала будівництво, стверджує: процедуру отримання дозволів не порушував, і проект передбачає появу не автостанції, а лише зупиночного комплексу - за 3 роки.

"Это будет 3 малых архитектурных формы, которые дадут возможность пассажиру во время ожидания выпить кофе, в другом помещении будет диспетчер, санитарная комната для водителей и пассажиров. Для технологического процесса обслуживания пассажиров мы считаем, что это правильно", - говорить Володимир Литвиненко, директор ТОВ "Каховське АТП 16506"

Тільки от місцеві активісти переконані - такими намірами маскують недоброчесну конкуренцію. Перевізник хоче заощадити на зборах автостанції за рахунок людей. Однак мешканці миритися з цим не бажають. Кажуть: перекриття дороги - це попереджувальна акція. І якщо їх не почують - пікетуватимуть мерію.