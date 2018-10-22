В ночь на 22 октября на левом берегу Киева разбились две иномарки.

Столкновение произошло на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца, Mercedes ехал в сторону Троещины, а Daewoo попытался совершить разворот. Обе машины получили серьезные повреждения, сообщает "Информатор".

Водитель Daewoo утверждает, что перед тем как сесть за руль, он выпил таблетку для понижения давления. Водителя Mercedes госпитализировали в больницу.

Ранее под Киевом в ДТП погибла украинская артистка, звезда юмористического шоу "Дизель шоу" Марина Поплавская.