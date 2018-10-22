На левом берегу Киева разбились иномарки (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 22 октября на левом берегу Киева разбились две иномарки.
Столкновение произошло на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца, Mercedes ехал в сторону Троещины, а Daewoo попытался совершить разворот. Обе машины получили серьезные повреждения, сообщает "Информатор".
Водитель Daewoo утверждает, что перед тем как сесть за руль, он выпил таблетку для понижения давления. Водителя Mercedes госпитализировали в больницу.
Ранее под Киевом в ДТП погибла украинская артистка, звезда юмористического шоу "Дизель шоу" Марина Поплавская.
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