У Києві пройшла виставка тропічної природи [ Редактировать ]
Познайомитися ближче зі світом тропічної природи мали змогу кияни. Зі зміями, ящірками та домашніми павуками. Хто зміг перебороти свій страх і чим небезпечна тропічна екзотика - Катерина Сривкова розкаже.
Василь Павлович вперше у житті бере змію до рук.
"Я вас страхую. - Міка, я боюсь! В мене сльози на очах. - Від страху чи від щастя? - Від отриманого задоволення".
А от малеча екзотики не боїться.
"Потрогай, потрогай. Хорошая!"
"Не, ну чтоб сыну показать, что можно попробовать, что такое змея - конечно, дотронулся. Второй раз не дотронусь".
Тут плазуни, рептилії та арахніди з найвіддаленіших куточків світу. Утримувати тропічну тварину вдома вже давно не проблема. У дикій природі зазвичай яскраві змії мають сильну отруту. Але ця крихітка - зовсім не така, натомість вона - хитра. Це аризонська королівська змія.
"Хоть и видом своим очень похожа на ядовитую, очень опасную змею - на самом деле она просто, грубо говоря, притворяется. Она мимикрирует под ядовитых змей, чтобы ее не убили, не съели. Они постепенно приучались к рукам. Поэтому стресс для них минимализирован", - розповідає Ася, ветеринар-герпетолог.
У кожної тварини свої секрети виживання. Наприклад, еублефари роблять запаси поживних речовин у власному хвості. Завдяки цьому вони можуть пережити скрутні часи, коли їжі не вистачає.
"Любишь паучков? Да? - Люблю паучков".
Великі павуки не менш популярні. Доглядати за ними просто, головне - підібрати правильний тераріум. Щоденного прибирання ці створіння не потребують, їдять - раз на тиждень. А от пестити таких улюбленців не варто.
"Навіть представників свого роду вони сприймають або як їжу, або як небезпеку. Тому будь-який контакт - можливі алергічні реакції, можливі укуси. А всі павуки мають отруту. Реакції на одні види павуків можуть бути схожими на укус оси, реакції на інші - наслідки можуть бути доволі складними", - розповідає Андрій Мішура, власник майстерні тераріумного дизайну.
Не раді рукам і деякі ящірки. Гекон токі намагається відлякати свою господарку.
Гості можуть не лише торкнутися тропічного світу, а й обрати улюбленця - для себе. Такі виставки проводять кілька разів на рік.
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